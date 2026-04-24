桃井かおり「とにかく体に良いもの」卵かけご飯＆トッピングが並ぶ食卓披露「旅館の朝ごはんみたいで凄い」「健康的」
【モデルプレス＝2026/04/24】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月23日、自身のInstagramを更新。卵かけご飯がメインの食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LA在住の75歳女優「旅館の朝ごはんみたいで凄い」とにかく体にいいもの集めた卵かけご飯＆トッピングが並ぶ食卓
桃井は「卵かけご飯〜最近は玄米か十六石米になってる」とつづり、食卓の写真を投稿。「とにかく体に良いもの！お雑魚山椒煮、ほぐし鮭（塩抜き）、エゴマ、自家製海苔佃煮、定番キンピラ、キャベツの浅漬け、玉葱お味噌汁。青い殻の卵が君恋しい〜」とユーモラスに続け、食卓にズラリと並んだトッピングや味噌汁といったメニューを紹介した。
この投稿に、ファンからは「健康的」「旅館の朝ごはんみたいで凄い」「どれをトッピングするか悩む」「卵かけご飯美味しいよね」「丁寧な暮らしに憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳女優「旅館の朝ごはんみたいで凄い」とにかく体にいいもの集めた卵かけご飯＆トッピングが並ぶ食卓
◆桃井かおり、トッピングたっぷり卵かけご飯公開
桃井は「卵かけご飯〜最近は玄米か十六石米になってる」とつづり、食卓の写真を投稿。「とにかく体に良いもの！お雑魚山椒煮、ほぐし鮭（塩抜き）、エゴマ、自家製海苔佃煮、定番キンピラ、キャベツの浅漬け、玉葱お味噌汁。青い殻の卵が君恋しい〜」とユーモラスに続け、食卓にズラリと並んだトッピングや味噌汁といったメニューを紹介した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的」「旅館の朝ごはんみたいで凄い」「どれをトッピングするか悩む」「卵かけご飯美味しいよね」「丁寧な暮らしに憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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