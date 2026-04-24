ILLIT、新曲『It's Me』キャンペーンフィルム公開！重厚ビート&映像美でドーパミンを刺激

ILLITが、多彩な魅力でグローバルファンの心を射止めた。

4月23日、ILLITはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It's Me』のキャンペーンフィルムを公開した。

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特に目を引くのは、強烈かつ感覚的な映像美だ。映像は、好きな相手との不確かな関係に悩んでいた感情が爆発する5人の姿から始まり、自分の気持ちに正直になることを決心した彼女たちは、積極的に愛を伝えるために動き出す。ロマンチックなパリの街並みを堂々と闊歩するメンバーの姿からは、ILLIT特有の自信に満ちたエネルギーが溢れ出している。

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聴覚的な快感も鮮烈だ。「君の推しは誰？君の推しはまさに私（Who's your bias? I'm your bias）」という大胆な歌詞と重厚なビートは一度聴いただけで耳に残り、疾走感のある展開と高揚感あふれるメロディがリスナーのドーパミンを刺激する。

タイトル曲『It's Me』は、初デートの後、好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時、「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言するテクノジャンルの楽曲だ。ILLITはこの曲を通じて、これまで見せたことのない新鮮な一面を惜しみなく披露する。

ILLITは本日（24日）午後8時に『IT’S ME』のコンセプトフォトを公開する。続いて27日と28日にタイトル曲のMVオフィシャルティザー1、2を順次披露し、待望の新譜とMV本編は30日午後6時にベールを脱ぐ。

また、4thミニアルバムの発売を記念した特別なイベントも開催される。ILLITは5月5日に『It’s Me』をメインテーマにした「ILLIT ソウル子供大公園フェスティバル」を開催予定。同イベントでは、家族や友人と楽しめる多彩な体験ブースや新曲のステージが繰り広げられ、会場を訪れる人々に忘れられない思い出をプレゼントする予定だ。