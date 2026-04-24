2児の母・坂下千里子、2人分の「姉弟高校生弁当」公開で反響続々「少しメニュー変えてて凄い」「朝から揚げ物は尊敬」
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの坂下千里子が4月23日、自身のInstagramを更新。高校生の娘と息子の弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「少しメニュー変えてて凄い」2人分の手作り弁当公開
坂下は「姉弟高校生弁当出来上がり」とつづり、弁当の写真を投稿。トンカツ3切れ、ブロッコリー、卵焼き、アスパラガス、ミニトマト、紫キャベツ、ゆかりとおかか、2種類のふりかけのかかったご飯が詰められた2段のわっぱ弁当と、トンカツ6切れ、ブロッコリー、卵焼き、アスパラガス、紫キャベツ、ゆかりのかかったご飯が詰められた1段のわっぱ弁当の、それぞれ少しずつ内容の違う2種類を披露した。また坂下は「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。2人が違いすぎて面白い」と続け、姉弟それぞれの性質の違いを説明している。
この投稿に、ファンからは「さすが高校生のボリューム」「食欲そそられる」「めっちゃ美味しそう」「朝から揚げ物は尊敬する」「少しメニューが違って凄い」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆坂下千里子、ボリューミー弁当2個公開
坂下は「姉弟高校生弁当出来上がり」とつづり、弁当の写真を投稿。トンカツ3切れ、ブロッコリー、卵焼き、アスパラガス、ミニトマト、紫キャベツ、ゆかりとおかか、2種類のふりかけのかかったご飯が詰められた2段のわっぱ弁当と、トンカツ6切れ、ブロッコリー、卵焼き、アスパラガス、紫キャベツ、ゆかりのかかったご飯が詰められた1段のわっぱ弁当の、それぞれ少しずつ内容の違う2種類を披露した。また坂下は「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。2人が違いすぎて面白い」と続け、姉弟それぞれの性質の違いを説明している。
◆坂下千里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「さすが高校生のボリューム」「食欲そそられる」「めっちゃ美味しそう」「朝から揚げ物は尊敬する」「少しメニューが違って凄い」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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