【ユウカ（パジャマ）】 受注期間：4月24日～6月3日 2027年2月 発売予定 価格：18,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ユウカ（パジャマ）」を2027年2月に発売する。受注期間は6月3日まで。価格は18,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、生徒会「セミナー」の会計担当「早瀬ユウカ」のパジャマ姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

日常の雑務から離れ、パジャマ姿で「快眠の準備も完璧～」なユウカを表現しており、普段の制服ではなく、リラックスした姿も魅力に溢れている。

また、何かを企んでいる「イタズラ顔」も付属している。

「ユウカ（パジャマ）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。