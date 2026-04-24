お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！（50）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。過去に購入した人気商品について語った。

この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。

「安く買えるのがラッキーならオークション系。あの当時買ったやつがこんな値段になってるってうれしいじゃないですか」と切り出したくっきー。「売るわけじゃないですけど、自分の目利きが試されてるというか」とオークションサイトでのショッピングについて語りだした。

「それで買ったやつたちです」と紹介してソフトビニール人形のZOLLMEN「タケミ」を紹介。「気持ち悪いキャラなんだけど可愛くて。僕は3万くらいだった、もともとは1万円とかで売ってるやつがもう3万くらいになっとった、10年以上前」と回顧した。

MCの蛍原徹が「現在いくらになってるかを調べてもらいました」と告げるとモニターには94万6千円の数字が。まさかの金額に言葉も出ず上がった口角が下げられない様子も「可愛いから買ってるので売ることはないと思いますけど」と弁明していた。