【ひらがなクイズ】赤ちゃん用品や小さなものを見る眼鏡に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、乳幼児の健やかな生活を支えるアイテムから、社会生活の中で守るべき大切な約束事、さらに科学的な好奇心を刺激する観察道具まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。脳をリフレッシュさせて、すっきりとした正解を導き出しましょう。
お□□
□□きり
む□□がね
ヒント：凸レンズを使って小さな対象物を拡大して見るための道具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しめ」を入れると、次のようになります。
おしめ
しめきり（締め切り）
むしめがね（虫眼鏡）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、育児の現場、日常のスケジュール管理、そして理科の実験や観察といった、全く異なるシチュエーションで使われる言葉が揃いました。ひらがなで見ると共通の「しめ」という音ですが、漢字に直すとその意味合いは大きく変化します。
言葉を音として捉え直し、再び意味と結びつけるプロセスを通じて、日本語が持つパズル的な面白さを再発見できる内容でした。言葉のつなぎ方を工夫することで、思考の広がりを楽しめる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、乳幼児の健やかな生活を支えるアイテムから、社会生活の中で守るべき大切な約束事、さらに科学的な好奇心を刺激する観察道具まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。脳をリフレッシュさせて、すっきりとした正解を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□きり
む□□がね
ヒント：凸レンズを使って小さな対象物を拡大して見るための道具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しめ正解は「しめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しめ」を入れると、次のようになります。
おしめ
しめきり（締め切り）
むしめがね（虫眼鏡）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、育児の現場、日常のスケジュール管理、そして理科の実験や観察といった、全く異なるシチュエーションで使われる言葉が揃いました。ひらがなで見ると共通の「しめ」という音ですが、漢字に直すとその意味合いは大きく変化します。
言葉を音として捉え直し、再び意味と結びつけるプロセスを通じて、日本語が持つパズル的な面白さを再発見できる内容でした。言葉のつなぎ方を工夫することで、思考の広がりを楽しめる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)