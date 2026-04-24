お笑いタレントの今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。付き合っていた女性に小指を折られそうになった出来事を明かした。

この日のメッセージテーマは「ヤバいよ、ヤバいよ」。友人に誘われて妻に内緒で“夜の蝶”がいる店に行ったというリスナーの男性は、後日、この“蝶”からスマホに着信があり、妻から「この人、誰？」と問い詰められ、何とかごまかすという、ヤバい出来事があったという。

このメールにアシスタントの若林有子アナウンサーは「バレてますけど、奥様がそこを追及しないことにしようという寛大な対応をなさっただけだと思います。バレてます、絶対に。私だったら追及します。これは、おおらかな奥さまに感謝です」と指摘した。

すると、今田は「これは大変だなあ、やっぱり（連絡先を）交換しちゃダメですよ」と言い、「俺も彼女といる時にかかってきてごまかしたら“かけなさい”って言われて、最後“携帯貸しなさい”って言われて小指折られそうになりました」と明かしていた。