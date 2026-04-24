俳優の中尾明慶が２４日、都内で行われたＯＯＦＯＳ（Ｒ）ポップアップ「ＯＯ ＳＴＯＲＥ」オープニングイベントに出席した。

アメリカ発のリカバリーフットウェアの同ブランドが新作モデルを発売したことに合わせ、初の大規模なポップアップストアを開催。もともと、同製品を家の中でも履くほどのヘビーユーザーだという中尾は「（イベントに参加できて）すごくうれしい。足への負担を感じにくいので、一度履くとやめられなくなっちゃう」とべた褒めしていた。

ゴールデンウィークも目前に迫っていることから、サンダルを履いてやりたいことを問われると「どこも混んでいそう。よく息子と公園に行くので、近所の公園を散歩したい」と家族との時間を大切にしたいと強調。夏に向けて新たに取り入れたいことについては、ゴルフや釣り、バイクなど多趣味であることから「これ以上（新しいことを）取り入れると叱られちゃう。遊んでばっかりだなってなっちゃう」と苦笑い。それでも「料理はずっと気になっているので、料理教室とかのぞいてみようかな」と新たな挑戦に意欲を示した。