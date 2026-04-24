辻希美の夫・杉浦太陽「可愛いこといっぱいしてくれます」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのお座りショット公開で反響「いつもニコニコ」
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の杉浦太陽が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの近影を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「いつもニコニコ」夢空ちゃんのお座りショット公開
杉浦は、手におもちゃを持ちニコニコと笑っている夢空ちゃんのお座りショットを公開。「パチパチが好き」と手を叩く絵文字とともにコメントし、「いろんな事を覚え始めて 可愛いこと、いっぱいしてくれます」と成長ぶりをつづっている。
この投稿に、ファンからは「いつもニコニコで愛嬌がいい」「何しても可愛い時期」「成長が楽しみ」「天使の笑顔」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「いつもニコニコ」夢空ちゃんのお座りショット公開
◆杉浦太陽、夢空ちゃんの近影公開
杉浦は、手におもちゃを持ちニコニコと笑っている夢空ちゃんのお座りショットを公開。「パチパチが好き」と手を叩く絵文字とともにコメントし、「いろんな事を覚え始めて 可愛いこと、いっぱいしてくれます」と成長ぶりをつづっている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもニコニコで愛嬌がいい」「何しても可愛い時期」「成長が楽しみ」「天使の笑顔」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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