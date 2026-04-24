3児の母・川崎希、彩り豊かな手作り弁当公開「お顔とサッカーボールのおにぎり可愛い」「愛情感じる」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの川崎希が4月22日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳3児のママタレ「愛情感じる」おにぎりに一工夫された手作り弁当
川崎は「Photo dump」とつづり、4月のこれまでのできごとの写真を複数枚投稿。子ども用の弁当の写真や、両手を広げて眠る次女のぐーちゃん、沖縄旅行中のショットなどを公開した。
弁当はマカロニミートソースやウインナー、切ったミートボールやニンジン、一口大のおにぎり、デザートにはイチゴも入っている、彩り豊かな豪華なものとなっている。
この投稿には「お顔とサッカーボールのおにぎり可愛い」「どれも美味しそう」「愛情感じる」「真似します」「彩りが綺麗で食欲そそります」「ぐーちゃん可愛すぎて悶絶」などとコメントが集まっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「愛情感じる」おにぎりに一工夫された手作り弁当
◆川崎希、手作りのお弁当公開
川崎は「Photo dump」とつづり、4月のこれまでのできごとの写真を複数枚投稿。子ども用の弁当の写真や、両手を広げて眠る次女のぐーちゃん、沖縄旅行中のショットなどを公開した。
弁当はマカロニミートソースやウインナー、切ったミートボールやニンジン、一口大のおにぎり、デザートにはイチゴも入っている、彩り豊かな豪華なものとなっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「お顔とサッカーボールのおにぎり可愛い」「どれも美味しそう」「愛情感じる」「真似します」「彩りが綺麗で食欲そそります」「ぐーちゃん可愛すぎて悶絶」などとコメントが集まっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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