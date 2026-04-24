野村康太、“デート”で沖縄の海へ 夕日バックに爽やかな笑顔をみせる「1stフォトブック『隣の君』」カバー解禁
俳優の野村康太が、1stフォトブック『隣の君』を6月26日発売する。発売に先駆け、夕日をバックに爽やかな笑顔をみせるカバーが解禁された。
【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太
本作のコンセプトは“デート”。タイトルにも採用された『隣の君』は、野村がスタッフと相談を重ねて決定した。さらにカバーにデザインされたタイトルのフォントも、野村自らが「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と案を出し採用。達筆な字がカバーに爽やかな印象をもたらしている。
今回のカバー撮影は、沖縄の海で行われたという。夕日をバックにしたカバーカットのほか、大ボリュームの撮り下ろしカットや、沖縄旅の振り返りインタビュー＆旅のオフショット、さらに「恋にまつわる」Q＆Aまで、見どころ盛りだくさんのフォトッブックとなっている。
さらに発売を記念したイベントも開催が決定。発売の翌日となる6月27日にブックファースト新宿店にてお渡し会が実施予定だ。
【全身ショット】脚長！デニムスタイルで登場した野村康太
本作のコンセプトは“デート”。タイトルにも採用された『隣の君』は、野村がスタッフと相談を重ねて決定した。さらにカバーにデザインされたタイトルのフォントも、野村自らが「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と案を出し採用。達筆な字がカバーに爽やかな印象をもたらしている。
さらに発売を記念したイベントも開催が決定。発売の翌日となる6月27日にブックファースト新宿店にてお渡し会が実施予定だ。