セブン-イレブン「からあげ棒」が値段そのまま増量“5個刺し”に ザクザク衣で愛され続けて17年
セブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン-イレブン店舗で販売している「からあげ棒」と同じ値段で5個刺し規格とした「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」を、5月のゴールデンウィーク期間に合わせ5月1日より順次発売する。
【写真】値段そのまま！「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」
にんにく醤油が香る味とザクザクとした衣の食感で、2009年の発売以来17年にわたり愛され続けている「からあげ棒」から、5個刺し規格が登場。行楽シーズンのお供や、家族・友人との集まりに、よりおトクに、より満足感たっぷりに楽しめる。
■「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」詳細
価格：184円（税込198.72円）
ザクザクとした衣が特長のからあげを手軽に食べられるよう串に刺した。スナック感覚で楽しめる商品。
【写真】値段そのまま！「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」
にんにく醤油が香る味とザクザクとした衣の食感で、2009年の発売以来17年にわたり愛され続けている「からあげ棒」から、5個刺し規格が登場。行楽シーズンのお供や、家族・友人との集まりに、よりおトクに、より満足感たっぷりに楽しめる。
■「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」詳細
価格：184円（税込198.72円）
ザクザクとした衣が特長のからあげを手軽に食べられるよう串に刺した。スナック感覚で楽しめる商品。