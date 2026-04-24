ペイクラウドホールディングス<4015.T>が後場急伸している。同社はきょう、傘下のバリューデザインが手掛けるクラウド型独自Ｐａｙ発行サービス「Ｖａｌｕｅ Ｃａｒｄ」が、トヨタ自動車<7203.T>グループの従業員や地域住民の生活を支えるトヨタ生活協同組合に採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。



また、ＦＩＧ<4392.T>傘下のモバイルクリエイトとの協業で開発した独自Ｐａｙ対応の決済端末を、トヨタ生協店舗内の専門店向けに展開し、施設全体のキャッシュレス決済環境の構築を支援したことも明らかにしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS