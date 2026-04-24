Snow Manがレザー黒衣装で“ちんまり”座る阿部亮平を囲む！『ZIP!』オフショットに「あべちゃん嬉しそう」「この構図ほんと大好き」「みんなビジュ良すぎる」の声

【写真】Snow Man『ZIP!』オフショット／「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」ジャケット写真／【動画】「君を守りにきた選手権」

Snow Manが4月24日放送の『ZIP!』に出演し、新企画「おみくじクエスチョン」に挑戦。番組公式SNSでは、オフショットが公開された。

■Snow Man、阿部亮平を囲む集合ショット

公開された写真には、番組ロゴのオブジェを前に、阿部亮平を囲むように並ぶSnow Manの姿が収められている。

阿部と宮舘涼太は“ZIPポーズ”、ラウールはピース。手前に座る佐久間大介、後ろに立つ岩本照、向井康二、深澤辰哉、渡辺翔太は、阿部とオブジェをアピールするようなポーズをとっている。

衣装は黒を基調にしたレザー調のスタイル。ファー付きジャケットやスタッズがあしらわれたパンツなど、それぞれ異なるデザインを着こなし、クールなムードを漂わせている。一方で、表情は笑顔が多く、和やかな雰囲気も伝わってくる。

ファンからは「いつも阿部ちゃんを真ん中にしてくれて嬉しい」「この構図ほんと大好き」「メンバーに囲まれたあべちゃん嬉しそう」「ラウールのピースかわいい」「さっくん定位置」「みんなビジュ良すぎる」「ちんまり座ってるあべちゃん愛おしい」といった声が寄せられている。

■ジャケット写真で着用したレザー衣装

なお、この衣装は、13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」のジャケット写真で着用しているもの。Snow Manの公式TikTokの企画「君を守りにきた選手権」でも披露されている。

Snow Man

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