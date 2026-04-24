目黒蓮がミントグリーンを着こなしニッコニコで瓶ビールを注ぐさわやか“乾杯”対面ショットに「この笑顔に癒される」「めめが目の前にいたら飲まなくても酔っちゃいそう（笑）」

【写真】目黒蓮がニッコニコで瓶ビールを注ぐさわやか“乾杯”対面ショット／「晴れ風」オフショット

Snow Manの目黒蓮が瓶ビールを手にした「晴れ風」のビジュアルが、キリンビール公式Xで公開された。

■春らしいコーデで瓶ビールを持つ目黒

投稿は「目黒さんと、新しくなった晴れ風で、乾杯！」と添えて公開。

目黒は、前髪を下ろしたヘアスタイルで、ミントグリーンのシャツに白Tシャツをあわせたさわやかコーデで登場。ニッコニコの笑顔でビール瓶を持ち、カメラの前にあるグラスにビールを注ぐビジュアルが披露されている。

手前にあるグラスに目黒がビールを注いでくれていることで、まさに目黒と“乾杯”気分が味わえるビジュアル。

コメント欄には「めめと一緒に飲んでる気分になれる」「めめが注いでぐれるビールおいしそう」「ニッコニコのめめかわいすぎる」「この笑顔に癒される」「めめが目の前にいたら飲まなくても酔っちゃいそう（笑）」などといったファンの声が続々と到着。

目黒も自身のInstagramで、「晴れ風」のリニューアルに対するコメントやCMオフショットを公開。こちらは白シャツコーデで「僕も、晴れ風を同志として応援しています！一緒にがんばろう！」というメッセージを寄せている。

■目黒が満面の笑みを浮かべる「晴れ風」ビジュアル

■「僕も、晴れ風を同志として応援しています！」（目黒）