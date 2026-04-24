大阪人なら誰もが知る『みるく饅頭 月化粧』新展開 70歳の大平サブロー＆62歳のハイヒール・モモコがインパクト大の新作ダンス
漫才師の大平サブロー（70）、ハイヒール・モモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席し、新作ダンスを披露した。
【動画】大平サブロー＆ハイヒール・モモコ『みるく饅頭 月化粧』ダンスなど新CM3本
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭。
2010年に販売開始以来、サブローが商品の顔を担い、関西ではおなじみの存在。今回の新CMではモモコが仲間入りして、コンビが誕生する。「月化粧ダンス」篇、「大阪みやげは」篇、「脳内イメージ」篇の3本が、24日から順次放送開始。
サブローは、インパクトのある『月化粧』の丸い被り物に慣れた様子。一方、新たな試みとなったCMのダンスには苦労したようで「僕はダメ。リズム感ない」と苦笑い。モモコは「若い時にディスコ行きまくり」だったものの「決められたことをするのが苦手なんですごい困りました」と笑わせた。それでも、会見の最後には、2人がノリノリダンスで盛り上げた。
【動画】大平サブロー＆ハイヒール・モモコ『みるく饅頭 月化粧』ダンスなど新CM3本
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭。
サブローは、インパクトのある『月化粧』の丸い被り物に慣れた様子。一方、新たな試みとなったCMのダンスには苦労したようで「僕はダメ。リズム感ない」と苦笑い。モモコは「若い時にディスコ行きまくり」だったものの「決められたことをするのが苦手なんですごい困りました」と笑わせた。それでも、会見の最後には、2人がノリノリダンスで盛り上げた。