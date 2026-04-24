田中あいみが、4月23にSUPERNOVA KAWASAKIにて＜田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2＞を開催した。

前回、同会場で2月5日に行われた無料スペシャルライブが大好評を博し、話題のスペシャルライブ第2弾を開催。平日にもかかわらず会場は多くの観客で埋め尽くされ、開演前から熱気に包まれていた。

本公演は1部と2部に分かれ、前説はTKO木下、ダイキら、そしてシークレットゲストの武田真治が登場し、出演ゲストが一気に場の空気を温めた。

ステージの幕開けは、銀色のウィッグにサングラスをつけた田中あいみが歌手の歌田雛芽とともに登場。1曲目「jungle STAR」で、力強くも艶やかな歌声で一気に観客を引き込み、その存在感を見せつける。

2曲目「VAMPIRE」では、メロウなR&B調のビートで先ほどのアップテンポな空気を一転させ、会場のムードを大きく変えると、曲終わりには客席から「フゥー！」と歌謡曲界では新鮮な声援が広がった。

1部中盤の「満足です」にて所ジョージが早速登場。本楽曲は4月29日に配信リリースが決定し、NHK「みんなのうた」に4月から5月度でオンエアが決定している。歌唱後のMCでは、「今日もなんも聞かされないまんま出てと言われ、出ました」と所ジョージが語り場の笑いを誘った。

そして、次の歌「ポツンと謳う」に。本楽曲は、所ジョージの番組「ポツンと一軒家」のエンディング曲でのOAが決定しており、5月6日に緊急配信リリースする。今回のライブの歌唱には山西アカリ、歌田雛芽も共に参加した。

1部も終盤に差し掛かってきた頃、木梨憲武が登場。軽妙なトークとユーモアあふれるパフォーマンスで会場を笑いの渦に巻き込んだ。このメンバーが揃えば、早速、前作コラボを果たした「NAZO with木梨憲武・所ジョージ」の歌唱にうつる。再び武田真治も登場し、4人揃ったステージで、会場は盛り上がりを見せた。

歌唱終わりのMCでは、今週土曜日に大分で開催するジゴロックフェスの練習がしたいと話す木梨憲武。「おじさんメドレーの曲に付き合いなさい」と宣言した木梨憲武が会場を笑いに誘ったことが合図のように木梨憲武メドレーが始まる。手拍子と歓声が上がり、会場が活気に包まれた。まさにジャンルの垣根を越えたコラボレーションが実現した。

次は、田中あいみが大分で披露する曲へうつる。小室哲哉プロデュースの「Get Wild」、新曲「優柔不断with木梨憲武・所ジョージ」で、田中の力強い歌声で観客を沸かせた。昨日4月22日にリリースされた同楽曲は、サビの「BANG BANG BANG」のフレーズで観客も一緒に手で銃のポーズをつくり、会場全体が一体感に包まれた。

一部の最後は新曲のカップリング曲「かすり傷」で締めくくり。「感謝、感謝でいっぱいでございます。」と田中あいみはファンに向けて感謝の言葉とこれからも頑張っていく意気込みを語った。

本ライブは急遽参加が決定した武田真治をはじめ、ゲスト陣が次々と登場し、それぞれの個性を活かしたステージを披露した。ライブの醍醐味を体現した、特別な夜となった。

■Single「優柔不断with木梨憲武・所ジョージ」

2026年4月22日発売

品番：タイプA：CRCN-8837

タイプB：CRCN-8838

定価：￥1,550（税抜価格 ￥1,409） 【収録曲】

●タイプA

1.優柔不断with木梨憲武・所ジョージ

作詩：所ジョージ / 作曲：所ジョージ / 編曲：矢吹俊郎・沼井雅之

2.例え話しはお上手にwith木梨憲武・所ジョージ

作詩：所ジョージ / 作曲：所ジョージ / 編曲：沼井雅之

3.優柔不断with木梨憲武・所ジョージ[オリジナル・カラオケ]

4.例え話しはお上手にwith木梨憲武・所ジョージ[オリジナル・カラオケ] ●タイプB

1.優柔不断with木梨憲武・所ジョージ

作詩：所ジョージ / 作曲：所ジョージ / 編曲：矢吹俊郎・沼井雅之

2.かすり傷

作詩：所ジョージ / 作曲：矢吹俊郎 / 編曲：矢吹俊郎・沼井雅之

3.優柔不断with木梨憲武・所ジョージ[オリジナル・カラオケ]

4.かすり傷[オリジナル・カラオケ]

■所ジョージと田中あいみ Single「満足です」

2026年4月29日配信リリース