クレイジーケンバンド、河合わかばの休養発表「医師より療養が必要との診断」
クレイジーケンバンドが24日、メンバーの河合わかばが体調不良により休養すると発表した。
【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかば
サイトに掲載された文書では、「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と報告した。
『CKBTMNK SUMMIT』については、河合わかばを除くメンバーで予定通り開催すると伝え、「復帰の時期については、体調の回復を待ち、改めてご報告させていただきます」とした。
また、河合自身も「昨年のCKBのアルバム『華麗』のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹変です！お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます」とコメントを寄せた。
【写真】ほとばしる大人の色気…休養を発表した河合わかば
サイトに掲載された文書では、「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました。これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と報告した。
また、河合自身も「昨年のCKBのアルバム『華麗』のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹変です！お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます」とコメントを寄せた。