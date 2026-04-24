日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」などに出演していた人気気象予報士の奈良岡希実子（40）が24日、自身のインスタグラムで第2子となる女児を出産したことを報告した。夫は読売テレビの西山耕平アナウンサー（41）。

「ご報告」として「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と第2子出産を報告。家族ショットを披露した。

「無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています。一生懸命お兄ちゃんになろうと頑張っている長男も可愛く、頼もしいです」とつづった。

「やんちゃなお兄ちゃんがドタバタ走り回っても動じない娘。第二子の逞しさを感じます。とにかく兄妹仲良く健やかに育ってほしいです」と記した。

奈良岡さんは「情報ライブ ミヤネ屋」で当時ディレクターを務めていた西山アナと2022年4月に公表。23年4月に第1子長男を出産。

今年2月27日にインスタグラムで第2子を妊娠中であることを公表。10年間担当していた「情報ライブ ミヤネ屋」の木曜日の気象予報を3月5日をもって卒業した。