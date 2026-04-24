【2026年GW】世界中の「いい音」を鳴らして遊べる体験型展示「OTO MART」4月29日より開催

2026年4月29日（水）より、世界中の「いい音」を鳴らして遊べる体験型展示「OTO MART」が東京・渋谷にて開催される。

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本イベントは、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ）との共同プロジェクト「Sound Grounds」の一環として開催するもの。“音のスーパーマーケット”をコンセプトに、世界中からあつめた500種類以上の「いい音」を展示する。

会場内には、500種類以上の「音」が、テーマごとに広がるように展示。「赤ちゃんのOTO」「学校のOTO」「生活のOTO」など、壁に沿って音をたどることで、一人の人生を巡るように体験できるエリアや、食べ物にまつわる音を集めた「おいしそうなOTO」コーナー、異国情緒あふれる音があつまる「ワールドなOTO」など、多彩な切り口で音を展示している。

単に音を聴くだけでなく、日々の生活や音の歴史、さらには音同士の意外な共通点といったさまざまな視点から、音の新たな魅力に出会える展示となっている。

また、会場に展示されている音は、ビート、ベース、ハーモニー、リード、パーカッション、FXの6つのパートに分類。この6つをバランスよく重ねることで、誰でも簡単に作曲を楽しめる。様々な「音」を組み合わせ、自分だけのオリジナルの「音」づくりが体験できるイベントとなる。

本イベント限定のグッズとして、会場内に展示している「音」のパネルをデザインした「OTOステッカー」（ランダム5種入り）を販売するほか、SNSで聞きなじみのある音も公式コラボ音として新たに展示が決定した。

【開催概要】

「OTO MART」開催日時：2026年4月29日（水・祝）〜 2026年5月17日（日）11時〜21時（最終入場20時30分）会場：PLAT SHIBUYA（東京都渋谷区神宮前6-27-8 エムズ原宿B1）料金：[平日] 大人 1,500円 子ども 1,000円／ [土日祝] 大人1,800円 子ども 1,200円（すべて税込）※未就学児無料※持参するもの：充電したスマートフォン／イヤホン（推奨）

特設サイト：https://oto-mart.com/チケット販売サイト：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=780162コンセプトムービー：https://youtu.be/gR0hTNDgYPE