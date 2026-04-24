【2026年GW】仲野太賀・上出遼平・阿部裕介の旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB」会員証発行所が4月24日より渋谷PARCOに登場

仲野太賀・上出遼平・阿部裕介の3人による旅サークル「MIDNIGHT PIZZA CLUB (ミッドナイト・ピザ・クラブ)」の会員証発行所と題した企画が、2026年4月24日（金）〜5月6日（木）に渋谷PARCO B1F GALLERY X BY PARCOで開催される。

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MIDNIGHT PIZZA CLUB (MPC)は、俳優・仲野太賀、TVディレクター・上出遼平、写真家・阿部裕介の3人による旅サークル。

2024年にネパールを旅した記録を写真と文章でまとめた書籍、『MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY』（2024年12月12日・講談社より刊行）を刊行し、彼らの旅行記に触発された読者がカトマンズ・ランタン谷などを実際に訪れるなど、旅を愛する人たちから熱い支持を集めている。

そんな彼らが2026年4月24日（金）〜5月6日（水）の“旅日和”なGW真っ只中に、渋谷PARCO B1Fの GALLERY X BY PARCOにて「MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第一弾〜MPC会員証発行所〜」を開催。

第一弾となる今回は、彼らのファンコミュニティーをより深化させるべく、「会員証発行所」と題して、MPC入場者限定でMPC会員証を発行。

会場内では、これまで展示されたことのない写真の展示や、旅先のようにその場に居合わせた来場者同士が交流できるチルスポットなども必見だ。

その他にも、会場でしか買えない限定グッズの販売や、MPCメンバーの選書コーナー、MPCメンバーがネパールを旅した時に飲んでいた甘いチャイの試飲など、ファンもファン以外もしっかりと楽しめる空間になっている。

そして、5月27日（水）〜6月7日（日）には第二弾としてアーティストユニットの「magma」とのコラボレーションによる「MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第二弾 〜MPCアンテナショップ with magma〜」を、渋谷PARCO 1F POPUP SPACE DAIROKKANにて開催予定。

magmaとの限定コラボグッズや、お土産ショップをイメージした特別な空間も登場する。

【開催概要】

MIDNIGHT PIZZA PARCO CLUB 第一弾〜MPC会員証発行所〜会期：2026年4月24日（金）〜5月6日（水）会場：GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15−1）営業時間：11:00〜21:00※入場は閉場の30分前まで（20:30入場締切）※最終日は18:00閉場​（17:30入場締切）​公式サイト：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1912入場料：1,650円（税込）※入場特典、MPC会員証つき※未就学児は入場無料（入場特典なし）※各割引対象外

【前売券購入サイト】URL：https://livepocket.jp/t/2026mpc-01対象期間：2026年4月24日（金）〜5月6日（水）販売開始：4月14日（火）12:00〜

※前売券の詳細および入場に関する注意事項は、上記のLive Pocket購入サイトで確認可能。※当日券の有無はGALLERY X公式SNSで可能。混雑状況に応じ、会場受付にて当日券を販売。

企画・制作：MIDNIGHT PIZZA CLUB、パルコ主催：パルコ