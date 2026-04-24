米Meta（メタ）は、「Metaアカウント」で、同社のサービスやデバイスを一元管理できるアップデートを発表した。

Metaが提供するサービスのアカウントを、一元管理できる「アカウントセンター」が、今後1年かけてMetaアカウントに統合される。これにより、複数のサービスのログインを1つのパスワードに集約し、個人情報や広告設定を一括で管理できるようになる。

対象は、Facebook、Instagram、Messenger、Threads、Meta AI、AIグラス、Meta Questヘッドセットなど。

なお、1つのMetaアカウントだけを利用する必要はなく、Facebook用のMetaアカウントとInstagram用のMetaアカウントを別のものにするといった形で、アプリやデバイスごとでそれぞれでMetaアカウントを利用できる。WhatsAppについては、Metaアカウントへの追加は任意となる。

ログイン

Metaアカウントに各サービスをまとめることで、共通のパスワードでログインできるようになる。また、パスキーについては、すでに対応済みのFacebookやMessengerに加え、Metaアカウントを通じてInstagramでも利用可能となる。なお、WhatsAppのパスキーは、引き続き個別に管理される。

ほかにも、多要素認証やログイン通知などが、Metaアカウントで管理できるようになる。

設定の一元管理

サービスやデバイス全体に適用される設定、たとえばメールアドレスや電話番号、広告設定などを一元管理できるようになる。なお、Facebookの投稿の表示設定など、各サービス固有の設定については従来通り個別に管理される。

また保護者向けには、複数サービスのティーンアカウントを1つのダッシュボード上で管理できるようになる。