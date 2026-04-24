【1週間限定】松のや　うまトマ×大麦豚ロースが登場　にんにく香る人気ソース

松屋フーズが展開するとんかつ業態「松のや」は、4月29日15時から「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」(税込1,050円)を販売する。

■人気「うまトマ」ソースをロースかつで展開

同商品は、松屋の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」で使用されている、トマトの旨味とにんにくのパンチが効いた特製“うまトマソース”を、とんかつに合わせたメニュー。

今回は、大麦豚のロースかつと組み合わせることで、肉の甘みとソースのコクを同時に楽しめる一品に仕上げた。

うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食

販売期間は5月6日15時までの1週間限定。その後は、同ソースを使用した通常の「ロースかつ」に切り替えて販売する予定。

【全ラインアップ6品の画像】チーズうまトマ“大麦豚”ロースかつ定食、5月6日15時以降〜販売「うまトマロースかつ定食」など

■半熟玉子で味変も楽しめる

「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」は、大麦豚ならではの甘みのある肉質と、サクサクの衣に絡むにんにく香るソースが特長。さらに、トッピングされた半熟玉子を崩すことで、まろやかな味わいへの変化も楽しめる構成とした。

■チーズ・超厚切りなどバリエーション展開

販売ラインアップは以下の通り（価格はすべて税込）。

【4月29日15時〜5月6日15時】

・うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食（1,050円）

・うまトマ超厚切りロースかつ定食（1,280円）

・チーズうまトマ“大麦豚”ロースかつ定食（1,250円）

・チーズうまトマ超厚切りロースかつ定食（1,480円）

【今回のうまトマ 6品の画像はこちらから】

【5月6日15時以降〜】

・うまトマロースかつ定食（990円）

・チーズうまトマロースかつ定食（1,190円）

販売店舗は、一部店舗を除く全国の「松のや」（沖縄店舗を除く）。

店内・テイクアウトの税込価格は同一。テイクアウトも可能だが、みそ汁は付かず、別途料金が必要となる。