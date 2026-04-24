【1週間限定】松のや うまトマ×大麦豚ロースが登場 にんにく香る人気ソース
松屋フーズが展開するとんかつ業態「松のや」は、4月29日15時から「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」(税込1,050円)を販売する。■人気「うまトマ」ソースをロースかつで展開
同商品は、松屋の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」で使用されている、トマトの旨味とにんにくのパンチが効いた特製“うまトマソース”を、とんかつに合わせたメニュー。
今回は、大麦豚のロースかつと組み合わせることで、肉の甘みとソースのコクを同時に楽しめる一品に仕上げた。
うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食
販売期間は5月6日15時までの1週間限定。その後は、同ソースを使用した通常の「ロースかつ」に切り替えて販売する予定。
【全ラインアップ6品の画像】チーズうまトマ“大麦豚”ロースかつ定食、5月6日15時以降〜販売「うまトマロースかつ定食」など■半熟玉子で味変も楽しめる
「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」は、大麦豚ならではの甘みのある肉質と、サクサクの衣に絡むにんにく香るソースが特長。さらに、トッピングされた半熟玉子を崩すことで、まろやかな味わいへの変化も楽しめる構成とした。■チーズ・超厚切りなどバリエーション展開
販売ラインアップは以下の通り（価格はすべて税込）。
【4月29日15時〜5月6日15時】
・うまトマ“大麦豚”ロースかつ定食（1,050円）
・うまトマ超厚切りロースかつ定食（1,280円）
・チーズうまトマ“大麦豚”ロースかつ定食（1,250円）
・チーズうまトマ超厚切りロースかつ定食（1,480円）
【今回のうまトマ 6品の画像はこちらから】
【5月6日15時以降〜】
・うまトマロースかつ定食（990円）
・チーズうまトマロースかつ定食（1,190円）
販売店舗は、一部店舗を除く全国の「松のや」（沖縄店舗を除く）。
店内・テイクアウトの税込価格は同一。テイクアウトも可能だが、みそ汁は付かず、別途料金が必要となる。