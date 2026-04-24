【墨染希】 2027年2月 発売予定 価格 通常版：32,780円 あみあみ限定版：33,330円

アリスグリントは、フィギュア「墨染希」を2027年2月に発売する。価格は通常版が32,780円、あみあみ限定版が33,330円。

本製品は、ゆずソフトがおくる恋愛ADV「喫茶ステラと死神の蝶」より、明るく素直で優しい、幼馴染の女の子「墨染希」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化しており、明るい表情でオーダーを運ぶノゾミールさんに毎日元気を貰える仕上がりとなっている。

また、胸元がはだけた姿を再現できる差し替えパーツも付属するほか、あみあみ限定版では「笑顔」のフェイスパーツが付属する。

「墨染希」

あみあみ限定版「笑顔」フェイスパーツ

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。