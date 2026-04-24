THREEのクレンジングオイル進化♡香りと洗浄力で叶える透明肌ケア

ただ洗うだけでは満たされない、現代女性の肌悩みに寄り添う新しいクレンジング体験。THREEから登場した「バランシング クリア」シリーズは、香りによる本能的アプローチと科学的な洗浄力を融合。肌と心にやさしく働きかけながら、日々蓄積される“見えない汚れ”までオフし、透明感あふれる素肌へ導きます♡

クレンジングオイルの進化ポイント

シリーズの中心となる「THREE バランシング クリア クレンジング オイル」は、バイオフィルムに着目した革新的な処方が魅力。

メイク汚れだけでなく、古い角質や酸化皮脂などバイオフィルム汚れ*¹までしっかりオフ。

とろけるようなテクスチャーで肌のすみずみまで広がり、「天然バイオクレンズ処方」により毛穴レスな印象のクリア肌へ導きます。乳化の手間が少ない使い心地もポイントです。

THREE バランシング クリア クレンジング オイル

価格：185mL 5,060円（税込）／リフィル180mL 4,620円（税込）

自然由来指数93％（ISO16128準拠 水を含む）

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香り×洗浄の新アプローチ

スパイス精油*²を配合した芳香は、深呼吸したくなるような心地よさ。香りは脳に0.2秒で届くとも言われ、本能的にリラックスを促します。

さらに、Weightlessなオイルベース³と乳化成分⁴により、軽やかな使用感と高い洗浄力を両立。肌に触れる前から始まるケア体験が、毎日のクレンジング時間を特別なリセットタイムへと変えてくれます。

シリーズ全ラインナップ紹介

「THREE バランシング クリア」シリーズは、用途に合わせて選べる4アイテム展開。

・THREE バランシング クリア ポイントメイクアップ リムーバー

〈目もと・口もと用メイク落とし〉90mL 4,180円（税込）

自然由来指数90％（ISO16128準拠 水を含む）

・THREE バランシング クリア クレンジング オイル

〈メイク落とし〉185mL 5,060円（税込）／リフィル180mL 4,620円（税込）

・THREE バランシング クリア ジェリー ウォッシュ

〈洗顔料〉100g 4,400円（税込）

自然由来指数91％（ISO16128準拠 水を含む）

・THREE バランシング クリア クリーミー ウォッシュ

〈洗顔料〉100g 4,400円（税込）

自然由来指数91％（ISO16128準拠 水を含む）

それぞれにオリジナル精油と芳香蒸留水を採用し、香りを楽しみながらやさしく汚れを落とす設計です。

新しい洗浄習慣で美肌へ♡

THREEの新シリーズは、クレンジングの概念をアップデートする革新的な存在。香りとテクノロジーの融合によって、肌だけでなく心まで整える新習慣を提案します。

毎日のケアに取り入れて、透明感あふれる自分らしい美しさを育ててみてはいかがでしょうか♡