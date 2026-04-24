俳優の大和田獏（75）と娘の美帆（42）が、岡江久美子さんの命日を迎え、思い出写真とともにメッセージをつづった。

【画像】笑顔でお茶目な岡江久美子さんの姿（別カット）

岡江さんは2020年4月、新型コロナウイルスによる肺炎のため、63歳で亡くなった。

笑顔の岡江さんの姿を公開

2026年4月23日、大和田はInstagramを更新し、笑顔の岡江さんの姿を公開した。

「きょう、4月23日は6回目の命日です。仏教では七回忌になるんですね。あれから6年、家族や友達に支えられてきょうまで生活出来ました。失ったものは大きいですが、それでもたくさんの方々から頂いた優しさは宝物です。久美子はとにかく明るくて前向きな人でした。そんな彼女の様な生き方を目指したいと思います」

娘の美帆もInstagramで、「つらい！今年もやっぱり春はつらい！今夜は眠れない！でも悲しみよりも母の笑顔を想ってもらえたら。なんて愉快で陽気で楽しい人だったんだろう。愉快で陽気で楽しいってなんて最高なんだろう。母を想うとまだまだ陽だまりのように温かくて、また会える気がしてなりません。きっといつか会えると信じ生きていく」とつづっている。

これらの投稿にファンからは、「ステキな笑顔のお写真、ありがとうございます」「いつまでも明るく楽しい岡江久美子さんを忘れません！」「ずっと美帆さんや家族のことを見守ってくれてますよ」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）