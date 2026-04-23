TVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』新PVが公開！音楽は富貴晴美、EDテーマは櫻井優衣 (FRUITS ZIPPER) が担当！

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2026年7月より放送のTVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」（原作：志馬なにがし／GA文庫・SBクリエイティブ刊）のPV第2弾が公開され、新規情報が解禁された。

原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』

（GA文庫）は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社）総合新作部門で第3位に選ばれるなど、繊細な描写と心に響くストーリーが評価され、昨年12月には実写ドラマ版が放送された。

TVアニメ版では、空野かける役を入野自由、冬月小春役を早見沙織が担当するほか、小原好美、阿座上洋平がメインキャストとして出演することが、すでに発表されている。

今回、新たに公開されたPV第2弾では、目が見えないことを「不自由」ではなく、“別の世界の見方”として楽しむヒロイン・冬月小春の明るさや前向きさにフォーカスされたフィルムに仕上がっており、作品の持つやさしさや透明感とともに、かけると小春、二人の関係性のはじまりを感じさせる内容となっている。

また、放送情報が新たに解禁され、2026年7月6日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、7月7日よりBS11にて放送開始となる。

さらに、音楽情報も新たに解禁された。劇伴は、3度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞にも輝いた作曲家・富貴晴美が担当。EDテーマは櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）の新曲「光」に決定した。楽曲はPV第2弾内でも使用されており、富貴晴美、櫻井優衣それぞれからコメントも寄せられた。

＜富貴晴美 コメント＞



命を燃やして生きる小春の強さ。

『当たり前の幸せ』を求め、力強く生きる生き様。

少人数の会話劇で進む本作。ピアノ、ストリングス、木管楽器など小編成のサウンドで、各楽器の力強さを生かし花火のような儚くも力強い音楽を楽しんでもらえれば。

空野かけると冬月小春の淡い恋の物語を見届けてください。

＜櫻井優衣 コメント＞



ソロとしてメジャーデビューして一年目ですが、初めてアニメのエンディングテーマを担当できて本当に嬉しく思っています。

この曲は作品の儚さや尊さを表現し、小春の透明感や純粋な心情に寄り添った楽曲になっています。聴いていただくことで、より作品の世界を深く楽しんでいただけたら嬉しいです。

●作品情報

TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」

原作：志馬なにがし『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫／SBクリエイティブ刊）

【キャスト】

空野かける：入野自由

冬月小春：早見沙織

早瀬優子：小原好美

鳴海潮：阿座上洋平

【スタッフ】

原作 :志馬なにがし（GA文庫／SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：raemz

監督 ：吉崎譲

シリーズ構成 ：柿原優子

キャラクターデザイナー：澤田慶宏・石井優月

美術監修：増山修

美術監督：中村朝咲・川嶋みゆき

色彩設計：平出真弓

撮影監督：松本乃吾・桑良人

音響監督：本山哲

音楽：富貴晴美

EDテーマ：櫻井優衣「光」（ユニバーサル ミュージック / Capitol Records)

アニメーション制作 ：マカリア

製作：かけ恋製作委員会

©志馬なにがし・SBクリエイティブ／かけ恋製作委員会

関連リンク

TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/kakekoi/