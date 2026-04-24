160.82　エンベロープ1%上限（10日間）
160.21　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.82　現値
159.29　21日移動平均
159.22　10日移動平均
159.03　一目均衡表・基準線
158.72　一目均衡表・転換線
158.38　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.63　エンベロープ1%下限（10日間）
157.42　一目均衡表・雲（上限）
157.17　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
153.83　200日移動平均

10日線、21日線などを上回っての推移、160円台に乗せた場合のポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の160.21円