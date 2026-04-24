テクニカルポイント 主要ポイント上回ったの推移、ボリンジャーバンド上限160.21円がターゲット
160.82 エンベロープ1%上限（10日間）
160.21 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.82 現値
159.29 21日移動平均
159.22 10日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.63 エンベロープ1%下限（10日間）
157.42 一目均衡表・雲（上限）
157.17 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.83 200日移動平均
10日線、21日線などを上回っての推移、160円台に乗せた場合のポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の160.21円
160.21 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.82 現値
159.29 21日移動平均
159.22 10日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.72 一目均衡表・転換線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.63 エンベロープ1%下限（10日間）
157.42 一目均衡表・雲（上限）
157.17 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.83 200日移動平均
10日線、21日線などを上回っての推移、160円台に乗せた場合のポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の160.21円