テクニカルポイント 主要ポイント上回ったの推移、ボリンジャーバンド上限160.21円がターゲット テクニカルポイント 主要ポイント上回ったの推移、ボリンジャーバンド上限160.21円がターゲット

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160.82 エンベロープ1%上限（10日間）

160.21 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.82 現値

159.29 21日移動平均

159.22 10日移動平均

159.03 一目均衡表・基準線

158.72 一目均衡表・転換線

158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.63 エンベロープ1%下限（10日間）

157.42 一目均衡表・雲（上限）

157.17 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

153.83 200日移動平均



10日線、21日線などを上回っての推移、160円台に乗せた場合のポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の160.21円

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