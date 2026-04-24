「moxymill」MOMOCA（C）ORICON NewS inc.

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　ガールズグループ・moxymillのMOMOCAが、24日までに自身のインスタグラムを更新し、グループを5月31日をもって卒業することを発表した。

【写真】メンバー・MOMOCAが楽曲コンセプトを表現 シングル「My Season」ジャケット

　MOMOCAは「大切なご報告があります」と書き出し、「5月31日をもって私、MOMOCAはmoxymillを卒業します」と報告。「サポートしてくださったスタッフの皆様 いつも隣にいてくれたメンバー　たくさんの愛をくださったファンの方々へ
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。たくさん悩んで出した決断ですが　私はここから新しい道に進みます。これからも自分らしく　成長した姿をお見せできるよう。精進いたします」とつづった。

　続けて「5月31日のラストライブで ファンの皆様に直接ご挨拶させて頂けたらと思います。是非足を運んで頂けると嬉しいです」と呼びかけた。

　　moxymillは、2024年10月期に放送された新感覚オーディション番組『SEVEN COLORS』（TBS）発のガールズグループ。約3ヶ月のオーディション期間を経て、NECO（SWEET※担当Charm）、YURARA（CUTE）、RIO（POP）、NONA（COOL）、MOMOCA（SEXY）、RINO（CRUSH）の6人が選ばれた。デビュー曲は、オーディション番組参加者がパフォーマンスした「Living Free」。2025年1月26日0時にはデジタルリリースされた。

　MOMOCAは、ドラマ『ビリオン×スクール』（2024）にも出演していた。

【報告全文】
大切なご報告があります。

5月31日をもって私、MOMOCAはmoxymillを卒業します。

オーディションを経て、メンバーとなり
経験した事のない大きなステージでデビュー出来たこと
あの景色、あの時の気持ちは忘れられません。

楽曲をリリースする度に
新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした。

moxymillとしての活動の中で
今まで知らなかった世界や人との出会い
数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました。

サポートしてくださったスタッフの皆様
いつも隣にいてくれたメンバー
たくさんの愛をくださったファンの方々へ
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

たくさん悩んで出した決断ですが
私はここから新しい道に進みます。
これからも自分らしく
成長した姿をお見せできるよう。精進いたします。

5月31日のラストライブで
ファンの皆様に直接ご挨拶させて頂けたらと思います。
是非足を運んで頂けると嬉しいです。

兼清萌々香