ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「月の食費はこれくらいに抑えて？」マイホームを購入した途端夫が豹… 「月の食費はこれくらいに抑えて？」マイホームを購入した途端夫が豹変!? 100均しか許されない生活が始まる予感… 「月の食費はこれくらいに抑えて？」マイホームを購入した途端夫が豹変!? 100均しか許されない生活が始まる予感… 2026年4月24日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夢のマイホームを手に入れたのに、気づいたら自分のお金も自由もなくなっていた…なんて、妻にとっては確かに酷な話。「節約のため」とひと言で片付ける夫に、モヤモヤはどんどん大きくなっていき…。このすれ違いはどんな形で爆発するのでしょうか？>>【まんが】マイホーム購入で夫婦の危機!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】マイホーム購入で夫婦の危機!? 「また仲良くしたいんだよね？」無神経すぎる一言…明かされた5年分の想い【アンティークドールの面の下 Vol.31】 元浮気相手と職場で再会するなんて！そっけない妻に疲れた夫の心に入り込む彼女の罠【同じ女に二度奪われた夫 Vol.18】