スルガ銀が後場プラスに転じる、２６年３月期業績は計画上振れで着地

スルガ銀行<8358.T>が後場プラスに転じている。午後０時１５分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の２５０億円から３４０億円（前の期比６８．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。



本業であるローンビジネスが順調に推移したことに加えて、物件費を中心に経費削減が堅調に進捗したことや、アセットクオリティの改善などにより実質与信費用が想定を下回ったことなどが寄与した。業績上振れにあわせて、期末配当予想を２２円から３８円へ引き上げ、年間配当予想を６０円（前の期２９円）とした。



同時に、上限を５００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９２％）、または１２０億円とする自社株買いを発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月１５日から１２月３１日まで。また、５月１４日付で２５００万株（消却前発行済み株数の１２．６８％）を５月１４日付で消却するとあわせて発表した。



出所：MINKABU PRESS