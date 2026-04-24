「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在でトヨタ自動車<7203.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２４日の東証プライム市場でトヨタが４日続落。２月９日に４０００円の最高値をつけた後は下落基調となり、足もとでは３０００円ラインを意識する展開となっている。イラン戦争の勃発で原油価格が急騰しており、原油高が長期化した場合、世界経済への悪影響が懸念され自動車販売にも逆風となることが懸念されている。同社は５月８日に決算発表を予定しており、その内容が関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS