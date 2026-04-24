フライトソリューションズ<3753.T>が大幅続落している。２３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の３７億円から２９億３０００万円（前の期比４．３％減）へ、営業損益が５０００万円の黒字から２億６０００万円の赤字（前の期２億９８００万円の赤字）へ、最終損益が１０００万円の黒字から２億９０００万円の赤字（同３億８２００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



決済ソリューション事業で、前の期から期ずれしていた大口案件のうち一部数量について、納品直前にエンドユーザーと販売代理店の間の商流が変更されることになった影響で発注手続きが遅れ、納期が２７年３月期にずれ込んだことが要因としている。



出所：MINKABU PRESS