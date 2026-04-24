豚こま×じゃがいもがごちそうに！刻んで混ぜて焼くだけ「豚こまたっぷりガレット」
【画像で見る】おつまみにもおすすめ「豚こまたっぷりガレット」
いろいろな料理に使える豚こま肉。脱マンネリにガレットはいかがでしょうか。今回は料理家の今井亮さんに豚こまとじゃがいものせん切りと混ぜてこんがり焼いたガレットを教わりました。豚こまを刻んで使用することで、ひき肉よりも肉感がアップします！
▷教えてくれたのは
今井 亮さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行をした経験を生かし、家庭でも作れるお店のようなでき栄えの豚こまレシピを考案。実生活でも、家族が笑顔になる食事作りを日々実践中。著書『炒餃（チャーギョー）』（文化出版）など多数。Instagram @ryo.imai1931
材料（作りやすい分量）
豚こま切れ肉...200g
じゃがいも...小3個(約300g)
A
・万能ねぎの小口切り...1/4束分
・片栗粉...大さじ2
・塩...小さじ1/2
・粗びき黒こしょう...少々
B（混ぜる）
・マヨネーズ...大さじ2
・しょうゆ...小さじ1
オリーブ油
作り方
1 じゃがいもはせん切りにし、豚肉は粗く刻む。ともにボウルに入れ、Aを順に加えてもみ込むようにして混ぜる。
2 フライパンにオリーブ油大さじ2をひき、1を全体に広げて平らにし、強火にかける。パチパチと音がしてきたら中火にし、時々へらなどで押さえながら5〜6分焼く。こんがりとしたら上下を返し、5〜6分焼く。
3 食べやすく切って器に盛り、Bを添える。
（1/4量で276kcal／塩分1.1g）
こんがり焼いた、こうばしさがたまらないレシピです！
レシピ考案／今井 亮 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食