W杯前に電撃交代！ サウジ代表がギリシャ人指揮官の就任を発表「豊富な指導経験を持つ」「次の段階へスムーズに移行する助けに」
サウジアラビア代表が、ワールドカップ開幕を目前に控えたタイミングで指揮官交代に踏み切った。
サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は４月23日、同国代表の新監督にヨルゴス・ドニス氏が就任したと発表した。
電撃的な決断だった。同17日には、フランス人指揮官エルベ・ルナール監督の解任が『RMC Sport』や『ESPN』など複数メディアによって報じられていた。ルナール前監督は、カタール・ワールドカップでもチームを率いた実績を持ち、ロベルト・マンチーニ前監督の後を受けて復任。アジア予選プレーオフを勝ち抜き、本大会出場へと導いていた。
その流れのなかで白羽の矢が立ったのが、ギリシャ人のドニス氏だ。現役時代はギリシャ代表としてもプレーし、引退後は指導者に転身。母国の名門AEKアテネやPAOKを率いたほか、サウジ国内でも強豪のアル・ヒラル、アル・ワフダ、アル・ハリージュといったクラブを指揮するなど、同国サッカー事情にも精通している。
SAFFは今回の人事について、「ドニス氏はヨーロッパとサウジアラビアのクラブで豊富な指導経験を持つ。彼の就任は、チームが次の段階へスムーズに移行する助けになると期待している」と説明している。
北中米ワールドカップの開幕まで２か月を切った。３大会連続７回目の出場となるサウジアラビアは、スペイン、カーボベルデ、ウルグアイと同組のグループHに入っている。
指揮官交代という大きな決断は、吉と出るか凶と出るか。新体制で迎える大舞台に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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電撃的な決断だった。同17日には、フランス人指揮官エルベ・ルナール監督の解任が『RMC Sport』や『ESPN』など複数メディアによって報じられていた。ルナール前監督は、カタール・ワールドカップでもチームを率いた実績を持ち、ロベルト・マンチーニ前監督の後を受けて復任。アジア予選プレーオフを勝ち抜き、本大会出場へと導いていた。
SAFFは今回の人事について、「ドニス氏はヨーロッパとサウジアラビアのクラブで豊富な指導経験を持つ。彼の就任は、チームが次の段階へスムーズに移行する助けになると期待している」と説明している。
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