Snow Man宮舘涼太『月刊TVガイド』表紙に登場！光り輝く白い衣装で魅了

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Snow Manの宮舘涼太が『月刊TVガイド』6月号（4月24日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

■インタビューでは、文鳥とのコミュニケーションの取り方についてのトークも

主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』が人気沸騰中の宮舘涼太。演じる時沢エータが文鳥と一緒に暮らしていることにちなみ、鳥かごをご用意。美しい赤いバラの世界の中、キラキラと光り輝く白い衣装を身にまとい、鳥かごの横に美しく佇んだり、ジャケットを回しながらキレのある動きで魅了する舘様の妖艶なグラビアが味わえる。

文鳥とのコミュニケーションの取り方など、“舘様節”溢れるインタビューも必読。さらに、エータの決めゼリフ「学習しました」にちなんで“あらたに学習したこと”や、エータが出版社で編集アルバイトをしていることにちなんで“編集してみたい本”についても語っている。

なお、誌面には、同じくSnow Manから阿部亮平も登場。『今夜はナゾトレ』のアップデート版として4月より全国放送中の『ナゾトレMAXXX』で、イマドキチームのリーダーを務めている阿部。最近、最大限（MAXXX）集中したことや、あらたに学習したこと、相手チームのイケオジチームにちなんでSnow Manの理想のイケオジ像についてもトーク。ピースを見せるスマイルショットや、番組の“マックスポーズ”、カリスマックスポーズの写真も要チェックだ。

その他、「『カラちゃんとシトーさんと、』ととのい上映会＆取材会」岩本照＆松田元太、「ペットライン 『懐石』新CM＆アンバサダー継続発表会」佐久間大介のリポートも要チェックだ。

■書籍情報

2026.04.24 ON SALE

『月刊TVガイド』2026年6月号

※一部、発売日が異なる地域あり

※電子版は4月30日以降順次配信開始予定

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

Snow Man

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/