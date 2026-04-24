愛媛銀行 <8541> [東証Ｐ] が4月24日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の79億円→106億円(前の期は78.3億円)に34.2％上方修正し、増益率が0.8％増→35.3％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の39.6億円→66.6億円(前年同期は44億円)に68.2％増額し、一転して51.3％増益計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の36円→46円(前の期は34円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、資金利益および役務取引等利益が増加したことにより、2026年3月期通期について、前回発表予想を修正するものです。詳細については、2026年５月15日に予定しております2026年3月期通期決算発表時にお知らせします。



経常利益および当期純利益が当初の業績予想を上回ったことなど総合的に勘案し、期末配当予想を１株あたり19円（うち記念配当２円）から10円増配し、１株あたり29円（うち記念配当２円）とすることといたしました。 これにより、2026年３月期の年間配当金は１株あたり年間46円（中間17円、期末29円）となる予定です。(注)本資料の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。