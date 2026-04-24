24日13時現在の日経平均株価は前日比234.61円（0.40％）高の5万9374.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は567、値下がりは954、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を121.89円押し上げている。次いでイビデン <4062>が89.84円、ファストリ <9983>が44.25円、ＳＢＧ <9984>が34.59円、フジクラ <5803>が27.96円と続く。



マイナス寄与度は29.47円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、第一三共 <4568>が29.06円、キヤノン <7751>が15.64円、ＫＤＤＩ <9433>が14.28円、キオクシア <285A>が14.08円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、非鉄金属、食料と続く。値下がり上位にはサービス、医薬品、その他製品が並んでいる。



※13時0分0秒時点



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