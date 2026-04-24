東京女子プロレスは23日、東京・千代田区の神田明神文化交流館で「YES！ WONDERLAND ’26」（5月4日、後楽園ホール）に向けた記者会見を開催し、ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）の保持するプリンセスタッグ王座に挑む白昼夢（辰巳リカ＆渡辺未詩）がタイトル戦への意気込みを語った。

渡辺は「今回白昼夢でベルトに挑戦するのは去年の夏（7・21大田区）ぶりになります。気が付けば、私たちも白昼夢になってからとっても時が過ぎて。2019年とかだから、最初ベルトを組んでからすぐ獲れたんですよね。でも、そこからもうだいぶ経って。もう7年ぐらい白昼夢で過ごしています。そのなかで最近は挑戦しても獲れないことが多かったんですけど…。私も当時とは全然違うくらい、個でも強くなっていて、すごいプリンセスに、立派なプリンセスに、リカさんの隣で成長しながら、自分で成長しながらこうやってなれたので。今こうやって再び白昼夢として、最強の状態ができあがっているなというのを感じます。そんななかで、新ベルトになって現れたジェシーさんとキャシーさん。お二人がとても魅力的でピンクでかわいくて、プリンセスみたいで、とっても素敵だなと思っているので。世界中で活躍するこの二人からベルトを獲ることができたら、白昼夢がまだまだ完成までもっともっと遠いんだぞっていうこと、目標は高いんだぞっていうことを証明できると思うので。白昼夢として、ここからまだまださらに成長していきたいと思います」と語った。

相棒の辰巳も「未詩も言っていた通り、気が付いたら、白昼夢は東京女子を代表する老舗タッグになってきまして。そして、ジ・インスピレーションは本当にそっくり、瓜二つの双子ちゃんみたいな。やっぱりいろんなところで戦っているだけあって、すごい魅力だったり、すごくパワフルだったり、すごいおもしろい二人だなって見てました。対する私たちは、似ては似つかわないんですけど、それぞれ個が強くて。そこを磨いて、ひたすらやってきた二人で、そこがいいところだなって思っています。それに、似ては似つかわないけど、信念だったり、どこがぶっ飛んだところだったりはすごいピッタリ、はまっていると思うので、この機会にジ・インスピレーションをぶっ倒して、白昼夢がまたベルトを手に入れて、ひと輝き、ふた輝き、いや百輝きぐらいしたいと思っております」と意欲を見せた。

ここで、白昼夢は人形2体を持ち出すと「ここになんとジ・インスピレーション人形が来てます。この初期設定のままじゃダメだと思うので、今から私たちが魂を吹き込みたいと思います」（辰巳）と言い出し、あれやこれやで人形を装飾。報道陣が固唾をのんで、そのもようを見守っていると、軽く10分以上の時間を要して無事完成。

ようやく質疑応答の時間となり、「これを作ったことによって、タイトル戦に向けて前向きになれたか？」と問われると、辰巳は「常にこういうインスピレーションをはたらかせて、日々私達は過ごしているので。いい形で魂を込められたんじゃないかなと思ってます」と回答。インスピレーションの二人は髪型、メイクなどが酷似しているため、判別が困難だが、辰巳は「かく乱してくると思うんですけど、まあ倒せばいいだけなので。どっちがどっちとかあんまり関係ないのかな」と自信を見せていた。