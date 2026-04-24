【FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア】 9月 発売予定 価格：8,800円 【FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア】 9月 発売予定 価格：8,800円

スクウェア（現スクウェア・エニックス）のRPG「クロノ・トリガー」よりクロノとマールのフィギュアが登場。あみあみなどで予約受付が開始しており、発売は9月予定。価格は各8,800円。

パッケージでも印象深い、キービジュアルの立ち姿を立体化。スクウェア・エニックスの新規格立体物ブランド「FORM-ISM」より展開される。

表情、衣装、細かな装飾品など、イラストを忠実に再現。サイズは約170mmとなる。

FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア

9月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：約170mm(頭頂高)

素材：PVC、ABS

FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア

9月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：約170mm(頭頂高)

素材：PVC、ABS

(C) SQUARE ENIX

Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX