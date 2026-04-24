機内でのモバイルバッテリー“新ルール”開始　1人2個まで持ち込み制限　本体・スマホへの充電使用も禁止に

航空機内でのモバイルバッテリー発火事故を受け、24日から新たな使用ルールが始まった。機内持ち込みは1人2個までとされ、充電行為は禁止に。航空各社はゴールデンウィークを前に周知を強めている。

モバイルバッテリーの新ルール開始

4月24日から航空機内でモバイルバッテリーの使用が禁止になる新ルールが始まり、航空各社はルールの周知を呼び掛けている。

航空機内でモバイルバッテリーの発火事例が相次いだことを受け、24日から新ルールが始まり、機内への持ち込みは1人2個まで、モバイルバッテリーを使ってスマートフォンなどに充電することやモバイルバッテリー自体を充電することも禁止される。

羽田空港の搭乗ゲート内では「安全のためモバイルバッテリーの機内への持ち込みは1人2点までに制限されています」と職員によるアナウンスが流れ、新ルールの内容を乗客に伝えていた。

利用客からは「不便ですね、充電が命なので」「最近事故が多いのでもうちょっとこのルールが浸透していけばいい」などの声が聞かれた。

旅行などで航空機の利用機会が増えるゴールデンウィークを前に、航空各社は新ルールの周知を呼び掛けている。

（「Live News days」4月24日放送より）