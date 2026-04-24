難波里奈による『純喫茶ランチ』（河出書房新社）が4月24日（金）に発売される。

【画像】『純喫茶ランチ』の中身を一部公開

純喫茶ブームを牽引する著者・難波里奈が、とっておきのランチが楽しめる名店を厳選して紹介。スパゲッティやオムライス、カレー、ハンバーグ定食など、どこか懐かしい一皿たち。本書では39店の純喫茶、料理とデザート77皿を紹介している。

39店すべてに店主インタビューを敢行。看板メニューや人気メニューの食レポ、訪店コラムも充実し、お店ごとの個性や物語を楽しめる一冊だ。

著者の難波里奈は「純喫茶のおひるごはんには、レストランとも家の食事とも違うよさがあります。洋食だったり和食だったり、はたまた独創的なメニューだったり。その店の個性や、働く人たちの人柄がぎゅっと詰まっていて、少し自由で満足感があり、食後のコーヒーまでを含めて、ひとつの時間として完成している……。そんな楽しさがあるのです。」（本書「はじめに」より）と語る。

■『純喫茶ランチ』目次第1章◆スパゲッティーカフェ・レストラン 泥人形珈琲 ぶんぶんカフェ アンジェリーナパーラー キムラヤぱぁら～泉 南太田本店喫茶パール・第2章◆オムライス・ピラフ・ドリア純喫茶 デア喫茶 ニット喫茶 ゆうらく珈琲道場 侍喫茶 youさぼうる・第3章◆定食パーラーコイズミマーガレットシェルブール喫茶 寿々リリーレストラン・喫茶 トロント・第4章◆カレー・ハヤシライス喫茶 リバーストーンコーヒー苑ウッドストック喫茶ルオーティールーム 花珈琲専門店 山百合・第5章◆サンドイッチ・パンカド喫茶レンガ佛蘭西館珈琲 あろうむらいコーヒーの店 ドゥー・第6章◆食後のデザートカフェ ミエルcafe 螢明舎 八幡店喫茶 ブリッヂシビタス田村町木村屋 本店どんぐり舎

コラム① シュガーポットコレクションコラム② 照明コレクションなつかしの名店① 珈琲専門店 エースなつかしの名店② 喫茶ルーブルなつかしの名店③ 浮喫茶店店主 座談会

■著者情報難波里奈（Rina Nanba）東京喫茶店研究所二代目所長。ひたすら純喫茶を訪ね、各メディアで純喫茶の魅力を発信している。著書に『純喫茶コレクション』（河出文庫）『純喫茶とあまいもの』（誠文堂新光社）など多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）