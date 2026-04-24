国内最大「ハンドメイドインジャパンフェス」、初の大阪開催が決定 “クリエイターの祭典”、全国展開の第1弾
ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは12月12日と13日の2日間、大阪・国際展示場インテックス大阪にて、「HandMade In Japan Fes’大阪」を初開催する。
【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介
同フェスは、全国各地で創作活動に取り組む約3000人ものクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグサイトでスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催となり、今回7月11・12日の開催で19回目を迎える。
国内外からの来場者は増加を続け、前回の夏開催においてはコロナ禍以降で最多の来場者数を記録、冬開催においては過去最多の来場者数を更新した。この反響を受け、全国展開の第1弾として、今回の大阪開催が決まった。
今回の大阪を皮切りに、2027年には他エリアでの開催も予定している。
【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介
同フェスは、全国各地で創作活動に取り組む約3000人ものクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグサイトでスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催となり、今回7月11・12日の開催で19回目を迎える。
国内外からの来場者は増加を続け、前回の夏開催においてはコロナ禍以降で最多の来場者数を記録、冬開催においては過去最多の来場者数を更新した。この反響を受け、全国展開の第1弾として、今回の大阪開催が決まった。
今回の大阪を皮切りに、2027年には他エリアでの開催も予定している。