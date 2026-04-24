BTS、「部屋割りゲーム」「ゾンビゲーム」で白熱「笑いすぎて頬が痛いよ」 『Run BTS! 2.0』第1話公開
韓国の7人組グループ・BTSは23日午後9時、公式チャンネルおよびGlobal Superfan Platform「Weverse」にて、オリジナルバラエティコンテンツ『Run BTS! 2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の第1話を公開した。
【動画】ついに始まった！『Run BTS! 2.0』「笑いすぎて頬が痛いよ」
本エピソードでは、7人のメンバーが共に休息を楽しみながら友情を深める姿が描かれている。久しぶりに完全体で集結したメンバーたちは、変わらぬケミストリーに加え、さらにアップグレードしたバラエティセンスを発揮した。
深夜に宿泊先へ到着したメンバーたちは、まず「部屋割りゲーム」に挑戦した。順番に1人ずつ直感のみを頼りに自分の部屋を選ぶという状況で、心理戦が展開された。2人部屋に4人が一斉に押し寄せて悲鳴が上がる一方で、最も快適な3人部屋をJung Kookが1人で使うことになるなど、対照的な結果となり、視聴者の笑いを誘った。
食事後の片付けを懸けた「ゾンビゲーム」では、現場は混乱と笑いに包まれた。ゾンビ役のメンバーたちは目隠しをしたままぎこちない姿勢で市民役のメンバーを探し回り、 “ワールドスター”のカリスマ性を脱ぎ捨て、全力の体当たりギャグを披露した。視界が遮られた中で奮闘するうちに、最終的にはメンバー同士が入り乱れて枕投げが始まる展開となった。ゲームが終わると「笑いすぎて頬が痛いよ」と語り、子供のように無邪気な笑顔を見せた。
『Run BTS』は2015年にスタートしたBTSの代表的なオリジナルコンテンツである。2023年のスペシャルコンテンツを最後に休止していたが、約3年ぶりに再開された。華やかなステージ上の姿とは対照的に、メンバーの素顔やユーモアあふれる日常が注目を集めている。
同コンテンツは、毎週木曜日午後9時にBTS公式チャンネルおよびWeverseで公開される。
【動画】ついに始まった！『Run BTS! 2.0』「笑いすぎて頬が痛いよ」
本エピソードでは、7人のメンバーが共に休息を楽しみながら友情を深める姿が描かれている。久しぶりに完全体で集結したメンバーたちは、変わらぬケミストリーに加え、さらにアップグレードしたバラエティセンスを発揮した。
食事後の片付けを懸けた「ゾンビゲーム」では、現場は混乱と笑いに包まれた。ゾンビ役のメンバーたちは目隠しをしたままぎこちない姿勢で市民役のメンバーを探し回り、 “ワールドスター”のカリスマ性を脱ぎ捨て、全力の体当たりギャグを披露した。視界が遮られた中で奮闘するうちに、最終的にはメンバー同士が入り乱れて枕投げが始まる展開となった。ゲームが終わると「笑いすぎて頬が痛いよ」と語り、子供のように無邪気な笑顔を見せた。
『Run BTS』は2015年にスタートしたBTSの代表的なオリジナルコンテンツである。2023年のスペシャルコンテンツを最後に休止していたが、約3年ぶりに再開された。華やかなステージ上の姿とは対照的に、メンバーの素顔やユーモアあふれる日常が注目を集めている。
同コンテンツは、毎週木曜日午後9時にBTS公式チャンネルおよびWeverseで公開される。