ちとせよしの“雪うさぎ”姿のグラビア 『旬撮GIRL』で濡れ肌とヒップライン強調
グラビアタレントのちとせよしのが、4月24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、雪を舞台にした撮影で存在感を放っている。濡れた肌やボディラインを際立たせたカットで、冬ならではのシチュエーションを生かした表現を見せている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズの第28弾。ちとせは「雪国な女」をテーマに、雪見酒を楽しむシチュエーションで撮影に挑んだ。雪うさぎをイメージした衣装で登場し、雪の中で無邪気な表情を見せる一方、ロッジで暖をとるシーンでは、しっとりとした大人の雰囲気も漂わせている。
撮影では、寒さの中で濡れた肌を温めるような演出の中、ヒップラインやしなやかなボディを披露。リラックスした表情と艶やかな姿の対比が印象的な内容となっている。また、一夜を過ごした後のシーンでは、幻想的なストーリー性を感じさせるカットも収録され、見る者の想像をかき立てる構成となっている。
ちとせは2000年、佐賀県生まれ。グラビア活動に加え、大食いタレントやアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動し、ソロ歌手としてもデビューするなど多方面で活躍している。
なお同号の表紙は、南みゆかが担当。そのほか神山みれい、篠崎彩奈らも登場し、多彩なテーマで展開されるグラビアが収録されている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズの第28弾。ちとせは「雪国な女」をテーマに、雪見酒を楽しむシチュエーションで撮影に挑んだ。雪うさぎをイメージした衣装で登場し、雪の中で無邪気な表情を見せる一方、ロッジで暖をとるシーンでは、しっとりとした大人の雰囲気も漂わせている。
ちとせは2000年、佐賀県生まれ。グラビア活動に加え、大食いタレントやアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動し、ソロ歌手としてもデビューするなど多方面で活躍している。
なお同号の表紙は、南みゆかが担当。そのほか神山みれい、篠崎彩奈らも登場し、多彩なテーマで展開されるグラビアが収録されている。