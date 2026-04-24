クレイジーケンバンドは24日、公式サイト、SNSを更新。メンバーの河合わかばの体調不良と休養を発表した。

「お知らせ」と題したリリースをアップ。「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました」

「これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と経緯を明かした。

「『CKBTMNK SUMMIT』公演を直前に控え、楽しみにされていた皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で「なお、本公演につきましては、河合わかばを除くメンバーにて予定通り開催させていただきます」と説明。

最後に「復帰の時期につきましては、体調の回復を待ち、改めてご報告させていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますと呼びかけた。

また、河合わかばは「昨年のCKBのアルバム『華麗』のアートワークでは”不良内科医”という設定でしたが”不良患者”に豹変です！お客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますがしっかりとメンテナンスしてきます」とコメントした。