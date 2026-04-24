お笑い芸人おいでやす小田（47）が24日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。生放送中の“衝撃ビフォーアフター”でネットを驚かせた。

小田はオープニングにピンク色の前髪ぱっつんヘアで登場。出演者がざわつく中、MCの麒麟川島明が「何してくれてるんですか」と説明を求めると「昨日放送された『ぐるナイ』の『前髪ぱっつんチェンジ』で。『梨泰院クラス』のパク・セロイなんです」と日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」内の企画で髪形を変えていたことを明かした。

実際は散髪から2週間以上経過しており、小田は「染めた時はきれいなピンクだったけど、色落ちもしてきて髪の毛を染め直したいな」と希望。生放送中に「短髪の菅田将暉」を完成イメージとした再度のイメチェンが決定した。

番組終盤になり、カリスマ美容師の手で黒髪短髪に変貌を遂げた小田が登場。共演陣から「カッコいい！」「マジでええやん」と驚きの声が上がると、川島も「なんと、普通によくなりました。めちゃくちゃ爽やかやで」と拍手を送った。

小田はスタジオに用意された鏡で自身を凝視すると「おお〜！すげえな」と感嘆。ネット上でも小田の変身ぶりに驚きの声が集まり「おいでやす小田の髪型が昨日のぐるナイから良い感じにイメチェンをしている…」「昨日のピンク短髪から翌日、こんなに大変身するなんて！似合ってる！」「え、めっちゃいいめっちゃいい、普通に大成功」「おいでやす小田さん、髪型普通にいいやんwww」「髪型でめちゃくちゃ変わるもんやなぁ」などとコメントが集まっている。