美人タレント、余り物で作ったタッパー弁当公開「玄米と野菜でヘルシー」「親近感がわく」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの山之内すずが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。余り物で作った弁当を公開した。
【写真】24歳美人タレント「ヘルシー」枝豆チーズ玄米＆トマたま炒め 余り物で作ったタッパー弁当
山之内は「あまりもの弁当まだまだ継続中」というコメントを添え、手作りの弁当を公開。「枝豆チーズ玄米」「トマたま炒め」の2品が保存容器に半分ずつ詰められている。
この投稿に、ファンからは「玄米と野菜でヘルシー」「親近感がわくお弁当」「継続してるのえらい」「身体に良さそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人タレント「ヘルシー」枝豆チーズ玄米＆トマたま炒め 余り物で作ったタッパー弁当
◆山之内すず、余り物で作った弁当公開
山之内は「あまりもの弁当まだまだ継続中」というコメントを添え、手作りの弁当を公開。「枝豆チーズ玄米」「トマたま炒め」の2品が保存容器に半分ずつ詰められている。
◆山之内すずの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「玄米と野菜でヘルシー」「親近感がわくお弁当」「継続してるのえらい」「身体に良さそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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