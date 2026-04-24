【PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ】 4月30日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：7,700円

青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ」を10月に発売する。価格は7,700円。予約は4月30日14時より開始する。

本商品はゴジラ・フェス 2025にて公開された短編特撮「フェス・ゴジラII 新宿炎上」に登場した「バーニングミレニアムゴジラ」を「PLAfig. (プラフィギュア)」シリーズで立体化したもの。

成型色にはクリアオレンジが使用され、赤く燃え上がるゴジラの姿を固定ポーズでプラモデルキット化。パッケージイラストは「井口佑」氏による描き下ろしとなっている。

「RYO ねんど星人」氏の制作原型を基にゴジラの有機的デザイン造形、今にも動き出しそうな生物的でダイナミックなポージングで全高約13cmでリアルなディテールを凝縮。

TM & (C) TOHO

※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、模型用接着剤や工具等が必要です。