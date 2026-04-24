短編特撮「フェス・ゴジラII 新宿炎上」に登場した「バーニングミレニアムゴジラ」が「PLAfig.」シリーズで立体化
【PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ】 4月30日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：7,700円
TM & (C) TOHO
青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-06 バーニングミレニアムゴジラ」を10月に発売する。価格は7,700円。予約は4月30日14時より開始する。
本商品はゴジラ・フェス 2025にて公開された短編特撮「フェス・ゴジラII 新宿炎上」に登場した「バーニングミレニアムゴジラ」を「PLAfig. (プラフィギュア)」シリーズで立体化したもの。
成型色にはクリアオレンジが使用され、赤く燃え上がるゴジラの姿を固定ポーズでプラモデルキット化。パッケージイラストは「井口佑」氏による描き下ろしとなっている。
「RYO ねんど星人」氏の制作原型を基にゴジラの有機的デザイン造形、今にも動き出しそうな生物的でダイナミックなポージングで全高約13cmでリアルなディテールを凝縮。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) April 24, 2026
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PLAfig. No.PF-06
バーニングミレニアムゴジラ
2026年10月発売予定！
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赤い……龍だ……。
【受注予約開始】4/30(木)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/CmE5YT3jV8#アオシマ #プラモデル #ゴジラ pic.twitter.com/NT7nJGPtLx
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※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、模型用接着剤や工具等が必要です。