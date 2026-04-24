慶の亡き夫の母を演じる麻生祐未「豊臣兄弟とは対照的に、武家から百姓となる役どころを…」。夫役の奥田瑛二とは「久しぶりの共演で…」『豊臣兄弟！』キャスト紹介
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ
ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。
今回は小一郎の妻・慶（ちか）の過去にかかわる重要人物をご紹介！
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【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
堀池絹
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
ーー小一郎の妻・慶の亡夫の母で、堀池頼昌の妻。
堀池家が没落したことにともない、夫と共に近江と美濃の国境にある宝久寺村で、慣れない百姓暮らしを送る。
＜堀池絹役・麻生祐未さんコメント＞
とても勢いのある話題作に参加できたことを嬉しく思います。
百姓から武士へと成り上がった豊臣兄弟に対し、武家から百姓となる対照的な役どころを、丁寧に演じたいと感じました。
奥田さんとは久しぶりの共演でしたが、信頼して楽しくお芝居ができました。
仲野さんは今回初めてお会いしたのですが、お父様にお会いしたことがあり、とてもご立派になられていて感慨深かったです。
今回は親子の話も出てくるので、不思議な感覚でした。
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なお、新キャスト発表に対し、SNSでは既に多くのコメントが。
「奥田瑛二さん麻生祐未さん夫婦、ウツクシ！」「ナイスな配役！」「麻生さんは21時からの日曜劇場も出演されてるから…2時間見られるわけですね！」といったコメントが見られました。
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【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
【公式サイト・SNS】
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
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Instagram：nhk_toyotomi